12:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о новых мерах поддержки соцпредпринимательства в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва расширяет финансовую поддержку социального предпринимательства. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Жители 230 квартир в Сергиевом Посаде сообщили о повреждениях после взрыва на заводе. Об этом заявили местные власти.
Африканское тепло в Москве сменится грозовыми дождями в выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.