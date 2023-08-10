Новости часа: Собянин рассказал о новых мерах поддержки соцпредпринимательства в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва расширяет финансовую поддержку социального предпринимательства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители 230 квартир в Сергиевом Посаде сообщили о повреждениях после взрыва на заводе. Об этом заявили местные власти.

Африканское тепло в Москве сменится грозовыми дождями в выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.