Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новых мерах поддержки соцпредпринимательства в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о новых мерах поддержки соцпредпринимательства в Москве

Собянин объявил о скором открытии Ледового дворца в Ясеневе

Собянин назвал сроки окончания строительства уникального Ледового дворца в Ясеневе

Новости часа: Воробьев рассказал, что производит завод в Сергиевом Посаде

Первый Открытый чемпионат по кибатлетике пройдет в Москве в конце августа – Собянин

Собянин сообщил о планах реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

Новости часа: более 50 железнодорожных путепроводов построили в Москве за 12 лет

Собянин рассказал о строительстве новой дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Новости часа: новая дорога появится между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Собянин рассказал о строительстве новой дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва расширяет финансовую поддержку социального предпринимательства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители 230 квартир в Сергиевом Посаде сообщили о повреждениях после взрыва на заводе. Об этом заявили местные власти.

Африканское тепло в Москве сменится грозовыми дождями в выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также
мэр МосквыпроисшествияобществопогодавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика