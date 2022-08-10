Москва стала лидером по строительству объектов здравоохранения – Собянин

Москва стала лидером по строительству объектов здравоохранения. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что одна из важнейших задач – сделать медицинскую помощь доступной и повысить качество лечения.

Мэр также напомнил, что с 2011 года в столице открыли около 100 городских, федеральных, а также частных объектов медицины. А в 2022 году планируется сдать еще более 40 различных объектов здравоохранения, в частности, новые поликлиники, лечебно-диагностический комплекс медцентра имени Логинова, детский корпус больницы в Коммунарке на 180 мест.

Кроме того, должны закончить основные работы в лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы № 1. Также продолжается капремонт Морозовской детской больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.