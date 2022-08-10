Еще один Дом сестринского ухода появится в столице

В Москве появится еще один Дом сестринского ухода. Его откроют в бывшем корпусе ГКБ имени Юдина. В здании завершили реконструкцию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пациентами станут неизлечимо больные люди, которым нужен постоянный уход. О том, что представляет собой паллиативная помощь в таком медучреждении, – в эфире телеканала Москва 24.