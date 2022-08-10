Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии городского Центра паллиативной помощи. В Москве появится еще один Дом сестринского ухода. Его откроют в бывшем корпусе ГКБ имени Юдина. В здании завершили реконструкцию. Корпус рассчитан на 113 коек. Там будут работать 305 сотрудников.

Пациентами медучреждения станут неизлечимо больные люди, которым нужен постоянный сестринский уход. Палаты рассчитаны на одного–двух человек и оборудованы отдельным санузлом. В каждой палате установлены потолочные подъемники, чтобы перемещать маломобильных и лежачих пациентов. Закуплена современная медицинская техника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.