Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций шести линий метро

За последние годы сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые станции называют с учетом мнения горожан. В проекте "Активный гражданин" москвичи проголосовали за наименования 22 станций.

Так, конечной на строящейся Сокольнической линии метро дали имя "Потапово". Проектируемая станция Люблинско-Дмитровской линии получила название "Южный Порт". На строящейся Троицкой линии откроются станции: "Новаторская", "Кедровая" и "Ватутинки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.