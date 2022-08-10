Реконструкция началась на станции Железнодорожная Горьковского направления

На станции Железнодорожная Горьковского направления началась реконструкция. Она войдет в будущий четвертый центральный диаметр. Сергей Собянин рассказал о процессе строительства диаметра.

Сейчас там поставили временный мост и турникетные павильоны. Начались работы по демонтажу платформ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.