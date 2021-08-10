Территории у трех станций МЦД-2 благоустроят

У станций МЦД-2 "Красный Строитель", "Покровское" и "Котляково" появятся новые пешеходные переходы. Всего их будет 10. Это часть проекта благоустройства территории у второго Московского диаметра. Проект утвердил Сергей Собянин.

Переходы сделают проще и короче, дорогу через железнодорожные пути и юго-восточную хорду. Они появятся в том числе на выходе пассажиров с платформы станций МЦД, между комплексом южная Битца и остановкой наземного транспорта, вдоль внутренней стороны МКАД и у разворотной площадки автобусов на станции "Котляково".

Кроме того, у станций организуют парковки, стоянки такси, пункты проката велосипедов. А до остановок общественного транспорта можно будет дойти под специальными навесами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.