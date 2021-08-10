Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций "Бутово" и "Щербинка"

Пешеходные переходы через МЦД-2 построят у станций "Бутово" и "Щербинка". Еще один появится у пересечения проектируемого проезда с Миргородской улицей. Проект благоустройства этой территории подписал Сергей Собянин.

Кроме того, возле станций построят новые остановки общественного транспорта. Пройти к ним можно будет под специальными навесами, чтобы не мокнуть под дождем и снегом в плохую погоду.

Также откроют и новые парковки для велосипедов и автомобилей. Появится сеть велодорожек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.