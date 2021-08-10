Собянин утвердил порядок реализации проекта по увеличению доходов малоимущих семей

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта "Социальный контракт", увеличивающий доходы малоимущих семей.

Порядок его реализации утвердили на заседании правительства Москвы. За основу взяли пилот прошлых лет. Тогда удалось найти работу более чем для 2 тысяч человек, еще 600 человек прошли профессиональное обучение.

Претендовать на участие в проекте могут трудоспособные москвичи, у которых есть семьи и дети, а средний доход на одного человека не превышает прожиточный минимум для столицы.

Для участия нужно подать заявление в центре занятости "Моя карьера".

С каждым, кто пройдет, подпишут соглашение на полгода. За это время можно будет пройти профориентацию, профессиональное обучение, получить консультации по составлению резюме и с помощью специалистов оформить статус самозанятого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.