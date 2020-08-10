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10 августа 2020, 14:15

Общество

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца – Собянин

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца – Собянин

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Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабильна на протяжении двух месяцев.

Он обратил внимание, что Москва превосходит остальные мировые мегаполисы по объемам тестирования жителей на COVID-19. По словам мэра, большая выявляемость вируса связана со свободной записью на тестирование в городе.

"По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная, примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами. Несмотря на то что мы открыли практически полностью передвижение населения, 91% трафика в Москве восстановлен", – объяснил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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