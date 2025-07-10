Мэр Москвы рассказал о благоустройстве территории спорткомплекса "Лужники"

В спорткомплексе "Лужники" продолжается масштабное благоустройство. Сергей Собянин поставил задачу завершить первую очередь благоустройства в кратчайшие сроки. На центральной площади появится новый фонтан-инфинити, который зимой будет превращаться в один из самых больших катков города.

Вдоль каскада установят шезлонги, появятся новые павильоны с кафе, раздевалки и пункты проката спортинвентаря. Всего предстоит привести в порядок более 55 гектаров территории. В будущем планируется построить новые спортивные площадки, детские зоны и отремонтировать административные здания.

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