Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создадут шесть объектов по программе создания мест приложения труда. Так, в ближайшее время инвесторы начнут строить спортивный комплекс и многофункциональным центром в районе Щербинка, рассказал Сергей Собянин.

Жара до 31 градуса ожидается в Москве днем 11 и 12 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Жители и гости Москвы совершили 35 миллионов поездок на арендованных электросамокатах со старта сезона, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщил столичный Дептранс.

