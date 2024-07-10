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10 июля, 23:55

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Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Новости часа: Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Сергей Собянин объявил о начале реставрации столичной усадьбы "Кузьминки"

Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Собянин: пространство Москвы на выставке "Россия" посетили более 5 млн гостей

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Собянин: в Парке Горького будут созданы новые возможности для спорта и отдыха

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создадут шесть объектов по программе создания мест приложения труда. Так, в ближайшее время инвесторы начнут строить спортивный комплекс и многофункциональным центром в районе Щербинка, рассказал Сергей Собянин.

Жара до 31 градуса ожидается в Москве днем 11 и 12 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Жители и гости Москвы совершили 35 миллионов поездок на арендованных электросамокатах со старта сезона, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщил столичный Дептранс.

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