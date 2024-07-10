Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца года первый этап комплексного благоустройства Парка Горького будет завершен. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в парке.

Станцией "Москва-Сити" МЦК пользуются около 26,6 тысячи пассажиров в сутки, что на 25% превышает показатель 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

С 21:00 до 11:00 12–14 июля на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов, сообщили в столичном Дептрансе.

