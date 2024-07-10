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Новости

10 июля, 22:15

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Новости часа: Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Сергей Собянин объявил о начале реставрации столичной усадьбы "Кузьминки"

Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Собянин: пространство Москвы на выставке "Россия" посетили более 5 млн гостей

Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Собянин: в Парке Горького будут созданы новые возможности для спорта и отдыха

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Пушкинской набережной в Парке Горького

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца года первый этап комплексного благоустройства Парка Горького будет завершен. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в парке.

Станцией "Москва-Сити" МЦК пользуются около 26,6 тысячи пассажиров в сутки, что на 25% превышает показатель 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

С 21:00 до 11:00 12–14 июля на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов, сообщили в столичном Дептрансе.

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