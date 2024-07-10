Новости часа: Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ. Более 2,2 тысячи человек в столице сдали экзамен на 100 баллов.

Началась реставрация усадьбы "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Электробусы полностью заменили автобусы еще на трех маршрутах столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

