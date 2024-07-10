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10 июля, 22:15

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Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

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Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ. Почти 67 тысяч москвичей сдали экзамен в этом году. Стобалльный результат в Москве показали 2 240 школьников, 200 баллов за два экзамена получил 171 выпускник, а 16 человек в столице сдали три экзамена на 300 баллов.

Уникальный результат показала выпускница Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина. Она набрала 400 баллов – максимальное количество – на экзаменах по русскому языку, математике, физике и информатике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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