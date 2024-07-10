Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многофункциональные павильоны разместят на Пушкинской набережной Парка Горького. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Парк "Зарядье" в Москве за полгода посетили 5,2 миллиона человек, рассказали в департаменте культуры.

Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными в выходные, сообщается на портале мэра и правительства столицы.