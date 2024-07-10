Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 18:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Новости часа: Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Пушкинской набережной в Парке Горького

Новости часа: москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

Новости часа: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Новости часа: новые школы будут построены в Печатниках и Коммунарке

Собянин: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Собянин: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Собянин: москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многофункциональные павильоны разместят на Пушкинской набережной Парка Горького. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Парк "Зарядье" в Москве за полгода посетили 5,2 миллиона человек, рассказали в департаменте культуры.

Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными в выходные, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Читайте также
мэр МосквыгородобществотранспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика