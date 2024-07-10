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Новости

10 июля, 13:00

Новости

Новости часа: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Новости часа: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Новости часа: новые школы будут построены в Печатниках и Коммунарке

Собянин: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Собянин: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Собянин: москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

Новости часа: Собянин обсудил с депутатом ГД Первышовым программу "Время героев"

Новости часа: около 13 тысяч жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Москвичам рассказали главные новости 9 июля

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти миллионов гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия", рассказал Сергей Собянин.

Три жилых корпуса для участников программы реновации построят на улице Гарибальди. Об этом сообщили в департаменте строительства.

В усадьбе Покровское-Стрешнево восстановили исторические аллеи и регулярный сад, рассказали в комплексе городского хозяйства.

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