Новости часа: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти миллионов гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия", рассказал Сергей Собянин.

Три жилых корпуса для участников программы реновации построят на улице Гарибальди. Об этом сообщили в департаменте строительства.

В усадьбе Покровское-Стрешнево восстановили исторические аллеи и регулярный сад, рассказали в комплексе городского хозяйства.

