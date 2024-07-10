10 июля, 13:00Новости
Новости часа: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти миллионов гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия", рассказал Сергей Собянин.
Три жилых корпуса для участников программы реновации построят на улице Гарибальди. Об этом сообщили в департаменте строительства.
В усадьбе Покровское-Стрешнево восстановили исторические аллеи и регулярный сад, рассказали в комплексе городского хозяйства.