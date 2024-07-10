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10 июля, 11:30

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Собянин: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Собянин: более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке "Россия"

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Свыше пяти миллионов человек побывали в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия", заявил Сергей Собянин. Столичные достижения были представлены в 75-м павильоне ВДНХ под инновационным медиакуполом.

К запуску выставки там обновили "Макет Москвы", открыли "Атом" и "Дом Российской кухни". В московском пространстве также принимали участие иностранные делегации. Например, приезжали участники Всемирного фестиваля молодежи, известные актеры, спортсмены и музыканты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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