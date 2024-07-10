Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

В Москве создадут шесть объектов по программе создания мест приложения труда. Планы строительства уже одобрены, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Инвесторы возведут спорткомплекс и многофункциональный центр в Щербинке, офисно-деловой центр – во Внукове, многофункциональный комплекс – в Ново-Переделкине, а также две школы – в Печатниках и Коммунарке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.