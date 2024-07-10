Собянин: москвичи смогут предложить свои идеи для развития культурного досуга

В Москве стартует масштабный проект в формате медиаплатформы "Город обсуждает стандарты культурного досуга". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Проект запускают платформа "Город идей" и департамент культуры столицы. Москвичи могут предлагать идеи по семи тематическим направлениям: музейная и выставочная деятельность, спектакли и концерты, киноискусство, парки, цифровые технологии в культуре, библиотечные сервисы и творческое развитие. Заявки принимают до 21 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

