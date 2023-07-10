Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Столица стала признанным лидером в области промышленной политики среди регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Соответствующий рейтинг представил Минпромторг, и Москва оказалась во главе этого списка. Столица лидирует по всем показателям: от высоких темпов роста инвестиций, крупного промышленного потенциала, качественной инфраструктуры до эффективной поддержки региональных властей.

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