Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 20:10

Экономика

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Новости часа: "АвтоВАЗ" предложил создать в РФ расчетный центр для платежей в нацвалютах

Собянин принял участие в международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Новости часа: авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!"

Новости часа: Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотников

Собянин объявил победителей конкурса "Покажи Москву!"

Новости часа: 1 346 новых промышленных предприятий открыли в Москве с 2018 года

Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопром"

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: за пять лет объемы инвестиций в столице выросли вдвое

Столица стала признанным лидером в области промышленной политики среди регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Соответствующий рейтинг представил Минпромторг, и Москва оказалась во главе этого списка. Столица лидирует по всем показателям: от высоких темпов роста инвестиций, крупного промышленного потенциала, качественной инфраструктуры до эффективной поддержки региональных властей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика