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Новости часа: авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!"

Новости часа: авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!"

Новости часа: Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотников

Собянин объявил победителей конкурса "Покажи Москву!"

Новости часа: 1 346 новых промышленных предприятий открыли в Москве с 2018 года

Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопром"

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: за пять лет объемы инвестиций в столице выросли вдвое

Новости часа: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: москвичи смогут выбрать лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании премии MUF Community Awards 2023

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!". Об итогах конкурса рассказал Сергей Собянин.

Пять новых маршрутов городского транспорта до ТЦ "Садовод" запустили в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сотрудники МЧС раздали около одной тысячи литров воды стоящим в заторе на Крымском мосту. Таковы данные ведомства.

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