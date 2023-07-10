Новости часа: авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!". Об итогах конкурса рассказал Сергей Собянин.

Пять новых маршрутов городского транспорта до ТЦ "Садовод" запустили в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сотрудники МЧС раздали около одной тысячи литров воды стоящим в заторе на Крымском мосту. Таковы данные ведомства.