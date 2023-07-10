Новости часа: Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотных авиасистем. Соответствующие документы были подписаны с Татарстаном, Свердловской, Томской областями и другими регионами страны.

Туристы не отказываются от поездок на черноморское побережье из-за ливней и подтоплений. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Музеи Московского Кремля откроют для посещения с 11 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.