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Культура

Новости часа: Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотников

Новости часа: Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотников

Собянин объявил победителей конкурса "Покажи Москву!"

Новости часа: 1 346 новых промышленных предприятий открыли в Москве с 2018 года

Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопром"

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: за пять лет объемы инвестиций в столице выросли вдвое

Новости часа: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: москвичи смогут выбрать лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании премии MUF Community Awards 2023

Собянин сообщил, что почти 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заключил соглашения с главами 6 регионов РФ о развитии беспилотных авиасистем. Соответствующие документы были подписаны с Татарстаном, Свердловской, Томской областями и другими регионами страны.

Туристы не отказываются от поездок на черноморское побережье из-за ливней и подтоплений. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Музеи Московского Кремля откроют для посещения с 11 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

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