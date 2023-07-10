Новости часа: 1 346 новых промышленных предприятий открыли в Москве с 2018 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За пять лет в Москве открыли 1 346 новых промышленных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Срок оформления квартиры по реновации в Москве сокращен втрое. Новый закон сокращает срок заключения договора о переходе права собственности на жилое помещение в рамках реализации программы реновации с 90 до 30 дней.

В Сочи из-за непогоды возникли проблемы у постояльцев небольших частных отелей. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.