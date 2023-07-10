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Новости

Новости

16:30

Экономика

Новости часа: 1 346 новых промышленных предприятий открыли в Москве с 2018 года

Новости часа: 1 346 новых промышленных предприятий открыли в Москве с 2018 года

Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопром"

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: за пять лет объемы инвестиций в столице выросли вдвое

Новости часа: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: москвичи смогут выбрать лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании премии MUF Community Awards 2023

Собянин сообщил, что почти 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За пять лет в Москве открыли 1 346 новых промышленных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Срок оформления квартиры по реновации в Москве сокращен втрое. Новый закон сокращает срок заключения договора о переходе права собственности на жилое помещение в рамках реализации программы реновации с 90 до 30 дней.

В Сочи из-за непогоды возникли проблемы у постояльцев небольших частных отелей. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

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