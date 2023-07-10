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Новости

15:45

Экономика

Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопром"

Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопром"

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: за пять лет объемы инвестиций в столице выросли вдвое

Новости часа: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: москвичи смогут выбрать лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании премии MUF Community Awards 2023

Собянин сообщил, что почти 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"

Собянин: за 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей

Михаил Мишустин осмотрел стенд Москвы на международной промышленной выставке "Иннопром". Она проходит в Екатеринбурге.

Сергей Собянин представил главе правительства РФ новую разработку в сфере беспилотной техники: авиационную систему вертолетного типа SH-750 на водороде. Это первый российский проект по созданию беспилотного воздушного судна, где в качестве топлива для силовой установки применяются водородные элементы. Завершение работ по созданию опытного образца запланировано на 2024 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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