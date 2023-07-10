Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопром"

Михаил Мишустин осмотрел стенд Москвы на международной промышленной выставке "Иннопром". Она проходит в Екатеринбурге.

Сергей Собянин представил главе правительства РФ новую разработку в сфере беспилотной техники: авиационную систему вертолетного типа SH-750 на водороде. Это первый российский проект по созданию беспилотного воздушного судна, где в качестве топлива для силовой установки применяются водородные элементы. Завершение работ по созданию опытного образца запланировано на 2024 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.