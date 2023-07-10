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14:30

Экономика

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

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Доля Москвы в общероссийском объеме инвестиций за прошлый год превысила 21%. Это один из показателей, благодаря которому Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации.

Презентация прошла в рамках международной выставки промышленности "Иннопром" в Екатеринбурге. Сергей Собянин прилетел в город, чтобы поучаствовать в сессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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