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Новости

12:30

Экономика

Новости часа: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Новости часа: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Собянин: москвичи смогут выбрать лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании премии MUF Community Awards 2023

Собянин сообщил, что почти 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"

Собянин: за 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей

Почти 100 объектов построят в Москве в целях создания новых рабочих мест – Собянин

Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах в районе Северный

Собянин рассказал, как московские компании выходят на экспорт при поддержке города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Рейсы из Москвы приземлились в Сочи на фоне непогоды. Об этом сообщили представители сочинского аэропорта.

У станции БКЛ "Зюзино" закончили основные работы второго этапа благоустройства. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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