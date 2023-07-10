Новости часа: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Рейсы из Москвы приземлились в Сочи на фоне непогоды. Об этом сообщили представители сочинского аэропорта.

У станции БКЛ "Зюзино" закончили основные работы второго этапа благоустройства. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.