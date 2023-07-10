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Собянин: москвичи смогут выбрать лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023

Собянин: москвичи смогут выбрать лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023

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В Москве открыли онлайн-голосование за лучшие городские проекты. Это номинанты премии MUF Community Awards 2023, которую вручают в рамках Московского урбанистического форума. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Присуждают награду людям и компаниям, которые своей работой повлияли на развитие столицы. В этом году премия включает 14 номинаций, на которые смогут претендовать спортивные, социальные, культурные, образовательные и другие проекты. Победителей определяют сами москвичи. Проголосовать можно на странице премии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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