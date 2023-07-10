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Новости часа: Собянин рассказал о голосовании премии MUF Community Awards 2023

Новости часа: Собянин рассказал о голосовании премии MUF Community Awards 2023

Собянин сообщил, что почти 128 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"

Собянин: за 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей

Почти 100 объектов построят в Москве в целях создания новых рабочих мест – Собянин

Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах в районе Северный

Собянин рассказал, как московские компании выходят на экспорт при поддержке города

Более 800 студентов прошли стажировку в компаниях-резидентах "Технополиса Москва"

Парк "Яуза" на северо-востоке столицы продолжают благоустраивать

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли онлайн-голосование за лучшие городские проекты номинантов премии MUF Community Awards 2023. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта города.

Почти 50 эскалаторов на 36 станциях метро Москвы отремонтировали за полгода. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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