Новости часа: Собянин рассказал о голосовании премии MUF Community Awards 2023

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли онлайн-голосование за лучшие городские проекты номинантов премии MUF Community Awards 2023. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта города.

Почти 50 эскалаторов на 36 станциях метро Москвы отремонтировали за полгода. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.