Сергей Собянин рассказал о досуговой программе "КультЛето"

В библиотеках и культурных центрах Москвы проходит "КультЛето". Это серия познавательных интенсивов. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Проект запустили пять лет назад, чтобы школьники проводили каникулы с пользой. Позже к нему присоединились взрослые. Все желающие могут ходить в спортивные секции и кружки, заниматься декоративно-прикладным творчеством, танцами, языками, актерским мастерством или программированием. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.