Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 10 июня.

Приемное отделение открыли в детской Морозовской больнице после реконструкции. Благодаря измененному стандарту работы медицинского учреждения здесь разделили потоки и продумали логистику, из-за чего врачи смогут принимать до 500 неотложных пациентов ежедневно.

Синоптики обещают, что в ночь на 11 июня Москву ожидают грозы с дождем. Также в прогнозе – усиление ветра. Жителей просят не прятаться под деревьями, рекламными щитами, а также под другими шаткими конструкциями.

