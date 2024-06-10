Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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Новости

Новости

10 июня, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июня

Новости часа: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о волонтерском движении в Москве

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

Собянин: в Мнёвниковской пойме построят четыре моста и путепровод

Новости часа: более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Мнёвниковской поймы

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 10 июня.

Приемное отделение открыли в детской Морозовской больнице после реконструкции. Благодаря измененному стандарту работы медицинского учреждения здесь разделили потоки и продумали логистику, из-за чего врачи смогут принимать до 500 неотложных пациентов ежедневно.

Синоптики обещают, что в ночь на 11 июня Москву ожидают грозы с дождем. Также в прогнозе – усиление ветра. Жителей просят не прятаться под деревьями, рекламными щитами, а также под другими шаткими конструкциями.

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