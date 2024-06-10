Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 16:45

Общество

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о волонтерском движении в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о волонтерском движении в Москве

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

Собянин: в Мнёвниковской пойме построят четыре моста и путепровод

Новости часа: более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Мнёвниковской поймы

Новости часа: мэр рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обладателями знака отличия "Волонтер Москвы" за два года стали 60 москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Реабилитация Верхнего Салтыковского пруда началась в Северном Бутове. О работах сообщил заммэра Петр Бирюков.

Не менее половины месячной нормы осадков выпадет в Москве к концу текущей недели. О метеоусловиях до 16 июня предупредили синоптики.

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