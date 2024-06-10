10 июня, 16:45Общество
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о волонтерском движении в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обладателями знака отличия "Волонтер Москвы" за два года стали 60 москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Реабилитация Верхнего Салтыковского пруда началась в Северном Бутове. О работах сообщил заммэра Петр Бирюков.
Не менее половины месячной нормы осадков выпадет в Москве к концу текущей недели. О метеоусловиях до 16 июня предупредили синоптики.