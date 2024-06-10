10 июня, 15:45Новости
Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первых пациентов обновленное приемное отделение Морозовской ДГКБ примет 11 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве объемы специализированной медицинской помощи будут увеличены по 14 направлениям на 11 миллиардов рублей, заявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и града в период с 12:00 11 июня до 21:00 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.