Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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Новости

10 июня, 15:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

Собянин: в Мнёвниковской пойме построят четыре моста и путепровод

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Собянин рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первых пациентов обновленное приемное отделение Морозовской ДГКБ примет 11 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве объемы специализированной медицинской помощи будут увеличены по 14 направлениям на 11 миллиардов рублей, заявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и града в период с 12:00 11 июня до 21:00 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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