Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

Собянин: в Мнёвниковской пойме построят четыре моста и путепровод

Новости часа: более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Мнёвниковской поймы

Новости часа: мэр рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл обновленное отделение экстренной помощи Морозовской детской больницы. Медучреждение реконструировали по новому столичному стандарту.

К 2030 году 93% москвичей будут жить рядом со станцией метро или МЦД. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в столице до конца дня 10 июня, заявили синоптики.

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