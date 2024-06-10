Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл обновленное отделение экстренной помощи Морозовской детской больницы. Медучреждение реконструировали по новому столичному стандарту.

К 2030 году 93% москвичей будут жить рядом со станцией метро или МЦД. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в столице до конца дня 10 июня, заявили синоптики.

