Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 14:45

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Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

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Сергей Собянин открыл после реконструкции приемное отделение в Морозовской детской больнице, которое теперь будет работать по новому стандарту.

В день приемное отделение готово принимать до полутысячи неотложных пациентов. А за счет современного оборудования, разделения потоков и продуманной логистики время пребывания юных пациентов и их родителей в больнице сократится. Если случай не экстренный, то помощь окажут не более чем за два часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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