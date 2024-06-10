Мэр Москвы открыл обновленное приемное отделение Морозовской детской больницы

Сергей Собянин открыл после реконструкции приемное отделение в Морозовской детской больнице, которое теперь будет работать по новому стандарту.

В день приемное отделение готово принимать до полутысячи неотложных пациентов. А за счет современного оборудования, разделения потоков и продуманной логистики время пребывания юных пациентов и их родителей в больнице сократится. Если случай не экстренный, то помощь окажут не более чем за два часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

