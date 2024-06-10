Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 13:45

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Новости часа: более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством

Новости часа: более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волонтерское движение Москвы объединило более 1,27 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

С 11 по 13 июня в городе может выпасть около половины от месячной нормы осадков, однако к выходным, 15 и 16 июня, дожди прекратятся.

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