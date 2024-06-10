10 июня, 13:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Мнёвниковской поймы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре моста и путепровод построят в Мнёвниковской пойме в Москве. Это необходимо для интеграции территории в транспортную сеть города, сообщил Сергей Собянин.
В мае в московских школах прошли лекции, которые посетили более 20 тысяч родителей будущих первоклассников. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.