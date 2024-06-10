Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 13:00

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Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Мнёвниковской поймы

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития Мнёвниковской поймы

Новости часа: мэр рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Собянин: фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября

Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

Собянин: столичные производства укрепили свой технологический суверенитет

Собянин рассказал об используемой в метро продукции от столичных промышленников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре моста и путепровод построят в Мнёвниковской пойме в Москве. Это необходимо для интеграции территории в транспортную сеть города, сообщил Сергей Собянин.

В мае в московских школах прошли лекции, которые посетили более 20 тысяч родителей будущих первоклассников. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

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