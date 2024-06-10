Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 11:45

Новости

Новости часа: мэр рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Новости часа: мэр рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Собянин: фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября

Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

Собянин: столичные производства укрепили свой технологический суверенитет

Собянин рассказал об используемой в метро продукции от столичных промышленников

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские промышленники увеличивают производство из вторичного сырья, делая из него мебель, упаковочные материалы, детали для машин, продукцию для сферы ЖКХ и другое. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Систему оплаты проезда по биометрии запустят на всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД) в 2026 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

10 июня москвичей ожидают сильные дожди с грозами и порывы ветра до 14 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

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