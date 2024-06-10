10 июня, 11:45Новости
Новости часа: мэр рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские промышленники увеличивают производство из вторичного сырья, делая из него мебель, упаковочные материалы, детали для машин, продукцию для сферы ЖКХ и другое. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Систему оплаты проезда по биометрии запустят на всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД) в 2026 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
10 июня москвичей ожидают сильные дожди с грозами и порывы ветра до 14 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.