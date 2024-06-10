Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Обладателями знака отличия "Волонтер Москвы" за два года его существования стали 60 жителей столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, награжденные занимаются разными видами волонтерства: социальным, патриотическим, экологическим, спортивным, культурным. Всего волонтерское движение Москвы объединило более 1,27 миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

