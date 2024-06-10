Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 09:15

Новости

Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Собянин: фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября

Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

Собянин: столичные производства укрепили свой технологический суверенитет

Собянин рассказал об используемой в метро продукции от столичных промышленников

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Собянин: новые технологии помогают столичным театрам создавать яркие спектакли

Обладателями знака отличия "Волонтер Москвы" за два года его существования стали 60 жителей столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, награжденные занимаются разными видами волонтерства: социальным, патриотическим, экологическим, спортивным, культурным. Всего волонтерское движение Москвы объединило более 1,27 миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика