Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Москва продолжает преображать Мнёвниковскую пойму, которая является искусственным островом на северо-западе столицы, о чем сообщил Сергей Собянин.

По его словам, проект масштабный: сейчас там активно строят жилье, офисы и спортивный кластер. В ближайшее время специалисты приступят к благоустройству набережных, а благодаря новым дорогам и развязкам пойму интегрируют в транспортную сеть Москвы.

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