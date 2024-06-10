Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 11:15

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Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

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Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

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Москва продолжает преображать Мнёвниковскую пойму, которая является искусственным островом на северо-западе столицы, о чем сообщил Сергей Собянин.

По его словам, проект масштабный: сейчас там активно строят жилье, офисы и спортивный кластер. В ближайшее время специалисты приступят к благоустройству набережных, а благодаря новым дорогам и развязкам пойму интегрируют в транспортную сеть Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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