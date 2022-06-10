Собянин заявил, что с открытием Печатников количество станций МЦД-2 увеличилось до 36

С открытием Печатников количество станций МЦД-2 увеличилось до 36. Об этом заявил Сергей Собянин.

Минпромторг предложил продлить эксперимент по эксплуатации беспилотников на дорогах.

Парк "Зарядье" ко Дню России украсили 40 орнаментов регионов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.