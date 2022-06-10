Сергей Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Сергей Собянин вручил государственные награды выдающимся москвичам. Это строители, учителя, врачи и представители сферы культуры.

Кабмин дополнительно выделит 500 миллионов рублей на поддержку народных промыслов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Компания Starbucks распродает все из своих кофеен. Очевидцы говорят, что очередь на улице Правды стоит второй день.