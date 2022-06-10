Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам в преддверии Дня России. Их получили врачи, ветераны, журналисты, педагоги и инженеры.

Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

Вручались ордена, в том числе "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. Также награды были вручены за заслуги перед Москвой и "Безупречную службу городу". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

