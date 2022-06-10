Собянин пригласил москвичей на площадки фестиваля "Времена и Эпохи. Победы России"

Сергей Собянин посетил исторический фестиваль "Времена и эпохи. Победы России", который проводится в Москве в десятый раз.

Мэр пригласил горожан на фестивальные площадки, посвященные Дню России и историческим победам страны.

Он отметил, что в столице открыты более 60 фестивальных площадок, в работе которых принимают участие порядка тысячи реконструкторов со всех уголков России. Собянин выразил мнение, что мероприятия фестиваля посетят миллионы москвичей и гостей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.