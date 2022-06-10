Собянин принял решение о развитии проекта "Московский постамат"

Правительство столицы запускает проект "Московский постамат". В Москве будут активнее развивать сеть автоматизированных устройств для доставки и выдачи посылок. Постановление подписал Сергей Собянин.

В городе уже действует широкая сеть постаматов, которыми пользуются миллионы жителей и гостей города. Однако не было единого порядка размещения устройств. Программа "Московский постамат" позволит систематизировать этот сервис. В проекте смогут принять участие разные операторы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.