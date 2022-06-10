Собянин рассказал о развитии легкой промышленности Москвы

Сергей Собянин поблагодарил работников легкой промышленности, которые 12 июня отмечают свой профессиональный праздник, и пообещал им поддержку столичного правительства.

В Москве работают более 200 предприятий, среди них как исторические фабрики вроде "Парижской коммуны", так и новые мастерские. Они шьют куртки и платья, костюмы и спортивную форму. Делают дамские сумки, обувь и перчатки, а также выпускают нетканые материалы для защитных масок и комбинезонов.

В 2021 году объемы производства одежды и изделий из кожи увеличились на 120%, а выпуск текстильных вырос в разы, составив рекордные 240%. Город многое делает для того, чтобы развивать предприятия: доступны льготные займы, субсидии и многое другое. Компании вложили в обновление оборудования более 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Продукция московских фабрик поставляется не только в регионы, но в страны ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.