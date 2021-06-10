Собянин рассказал о планах программы "Мой район" на севере столицы

Новые удобные места для прогулок и отдыха рядом с домом получат жители севера Москвы по программе благоустройства. Парки и скверы обновят в районах Коптево, Аэропорт, Восточное и Западное Дегунино. Об этом сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

В Коптеве закончили реконструкцию бывшего кинотеатра "Рассвет". На очереди – благоустройство прилегающего сквера. На детских площадках будут установлены новые игровые комплексы. Появятся воркаут-площадка и место для выгула и дрессировки собак.

Обновят и несколько дворов по соседству. Еще один проект – сквер у храма святого великомученика Георгия Победоносца на Коптевском бульваре. Там собираются высадить деревья и кустарники, разбить цветники, отремонтировать газоны и обновить плитку. Установят удобные лавочки.

Еще один обновленный сквер появится в районе Аэропорт – возле Амбулаторного пруда и кинотеатра "Баку". Вместе с реконструкцией старого здания кинотеатра жители получат новое пространство у воды. Для любителей игры с мячом сделают площадку для панна-футбола. Также появится новая сцена.

В Восточном Дегунине благоустроят парк "Северные Дубки", который входит в состав особо охраняемой природной территории – "Природный заказник Дегунинский". В парке появятся много новых возможностей для занятий спортом круглый год.

А в Западном Дегунине благоустроят зону отдыха у Дегунинского пруда. Обновят и расположенные по соседству дворы. Благодаря проектам по программе благоустройства тысячи жителей Северного округа получат более качественную городскую среду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.