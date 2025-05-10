Около 600 экскурсий провели для москвичей в рамках программы "Мой район"

Около 600 экскурсий провели для москвичей с 2022 года в рамках программы "Мой район". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

В экскурсиях приняли участие свыше 35 тысяч человек. География проекта постоянно расширяется: в начале он охватывал всего 20 районов, а в этом году их количество увеличится до 100. Летом в их число войдут Ховрино, Некрасовка, Строгино, Щербинка, Марьино и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.