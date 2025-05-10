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10 мая, 18:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: московское метро стало частью истории России

Сергей Собянин: московское метро стало частью истории России

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Почти 50 станций московского метро признаны объектами культурного наследия России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Многие из станций связаны с историей Великой Отечественной войны. Например, мозаичные панно для "Автозаводской" и "Павелецкой" создавались в блокадном Ленинграде, а оформление "Электрозаводской" рассказывает о работе Московского электролампового завода в военные годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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