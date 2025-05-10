10 мая, 18:15Мэр Москвы
Сергей Собянин: московское метро стало частью истории России
Почти 50 станций московского метро признаны объектами культурного наследия России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Многие из станций связаны с историей Великой Отечественной войны. Например, мозаичные панно для "Автозаводской" и "Павелецкой" создавались в блокадном Ленинграде, а оформление "Электрозаводской" рассказывает о работе Московского электролампового завода в военные годы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.