Сергей Собянин: московское метро стало частью истории России

Почти 50 станций московского метро признаны объектами культурного наследия России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Многие из станций связаны с историей Великой Отечественной войны. Например, мозаичные панно для "Автозаводской" и "Павелецкой" создавались в блокадном Ленинграде, а оформление "Электрозаводской" рассказывает о работе Московского электролампового завода в военные годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.