Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Около 1 100 пар решили пожениться на майских праздниках в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в первые дни месяца треть молодоженов выбрали выездные церемонии в проекте "Новые адреса счастья". Браки заключали в башнях "Око" и "Федерация" на территории "Москва-сити", на стадионе "Спартак" и в усадьбах.

В новом свадебном сезоне впервые можно пожениться на открытом воздухе с видом на панораму города и спортивный комплекс "Лужники" на Московской канатной дороге. После церемонии пары с фотографом могут прокатиться на фуникулере.

Всего с мая по сентябрь свадьбы в Москве запланировали более 27 тысяч пар. Около трети подали заявления на выездные площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.