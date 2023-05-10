Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Общество

Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Собянин: к сентябрю в ТиНАО построят семь школ и пять детских садов

Новости часа: Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин рассказал про гастрофестиваль "Рыбная неделя" в столице

Собянин: праздничные мероприятия по случаю Дня Победы посетили более 1,2 млн человек

Новости часа: Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Новости часа: Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Около 1 100 пар решили пожениться на майских праздниках в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в первые дни месяца треть молодоженов выбрали выездные церемонии в проекте "Новые адреса счастья". Браки заключали в башнях "Око" и "Федерация" на территории "Москва-сити", на стадионе "Спартак" и в усадьбах.

В новом свадебном сезоне впервые можно пожениться на открытом воздухе с видом на панораму города и спортивный комплекс "Лужники" на Московской канатной дороге. После церемонии пары с фотографом могут прокатиться на фуникулере.

Всего с мая по сентябрь свадьбы в Москве запланировали более 27 тысяч пар. Около трети подали заявления на выездные площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика